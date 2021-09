Formule 1

Formule 1 : La révélation glaçante de la femme de Michael Schumacher avant son accident...

Publié le 15 septembre 2021 à 11h35 par A.M.

Dans le documentaire consacré à Michael Schumacher diffusé sur Netflix, la femme du septuple Champion du monde se confie comme jamais. Et elle fait notamment une révélation sur l'accident de ski du Baron Rouge.

En décembre 2013, la vie de Michael Schumacher a viré au drame. Le septuple Champion du monde de Formule 1 est effectivement victime d'un grave accident de ski qui a failli lui coûter la vie. Mais s'il a survécu, la santé de l'ancien pilote Ferrari reste un secret très bien gardé par sa famille. Très discrète dans les médias, Corinna Schumacher, la femme du Baron Rouge, s'est toutefois confié dans le documentaire consacré à son mari et diffusé sur Netflix . Et elle révèle notamment que Michael Schumacher avait de gros doute avant de se rendre à Méribel, là où il a eu son accident.

Michael Schumacher ne voulait pas aller à Méribel...