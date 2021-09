Formule 1

Formule 1 : La mise au point de Norris sur la victoire de McLaren

Publié le 14 septembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Au Grand Prix de Monza, McLaren a réussi à décrocher les deux premières places. Une performance incroyable mais méritée selon Lando Norris.

Si le Grand Prix de Monza a surtout alimenté les débats pour l’accident entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, il fut aussi le théâtre d’une véritable performance sportive. Daniel Ricciardo a remporté son premier Grand Prix depuis 2018. McLaren a vu un pilote remporter un GP depuis 2012 (Jenson Button au Brésil à l’époque). Grâce à Lando Norris, l’écurie a réalisé son premier doublé depuis 2007 (Fernando Alonso -Lewis Hamilton aux Etats-Unis).

Pas de la chance selon Norris