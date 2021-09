Formule 1

Formule 1 : Le patron de Mercedes lance un avertissement !

Publié le 14 septembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Le Grand Prix de Monza ce dimanche a été le théâtre d'un accident spectaculaire entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Mercedes n'a pas tardé à réagir.

Le Grand Prix de Monza a été remporté par Daniel Ricciardo, mais le retour au haut niveau de l’Australien a été éclipsé par un incident de course entre les deux favoris Lewis Hamilton et Max Verstappen. Au 25e tour les deux monoplaces sont entrés en collision, celle de Verstappen volant au dessus de celle d’Hamilton. La FIA décrète donc l’arrêt de la course pour les deux. Cela ne change fondamentalement rien au classement général puisqu’aucun des deux pilotes n’a engrangé de points et que le 3e, Valtteri Bottas, est beaucoup trop loin derrière.

Wolff cherche une solution