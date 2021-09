Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen… Toto Wolff met les choses au clair après l’incident en Italie

Publié le 17 septembre 2021 à 20h35 par B.C.

Alors que Toto Wolff avait évoqué une « faute tactique » au moment de revenir sur l’incident entre Lewis Hamilton et Max Verstappen survenu au Grand Prix d’Italie, le patron de Mercedes a tenu à clarifier ses propos.

La bataille entre Lewis Hamilton et Max Verstappen anime cette saison de Formule 1. Le week-end dernier, les deux pilotes se sont percutés sur le circuit de Monza, entraînant leur abandon. Un fait qui a fait réagir les différents protagonistes de la discipline, à l'instar de Toto Wolff. « Nous avons vu ces duels dans le passé et c’est entre de très bons pilotes qui courent pour un championnat du monde. Je pense que le modus operandi risque d’être à l’avenir que les fautes tactiques vont se multiplier, c’est-à-dire s’assurer que l’autre ne gagne pas. C’est quelque chose que nous devons maîtriser. Comment ? Je n’ai aucune idée », expliquait le patron de Mercedes. Ce dernier a toutefois tenu à clarifier ses propos.

« Les deux doivent éviter les accidents car c’était fun... jusqu’à présent »