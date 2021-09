Formule 1

Formule 1 : L’annonce forte d’Aston Martin sur l’avenir de Sebastian Vettel !

Publié le 17 septembre 2021 à 17h35 par B.C.

Alors que Sebastian Vettel restera chez Aston Martin la saison prochaine, Otmar Szafnauer a justifié le choix de conserver l’Allemand.

En grande difficulté du côté de Ferrari, Sebastian Vettel a rebondi chez Aston Martin et réalise de bonnes performances avec sa nouvelle monoplace. Actuellement 12e au classement général, l’Allemand a ainsi été reconduit pour une année supplémentaire par son écurie, de quoi ravir le principal intéressé. « J’ai vraiment hâte de piloter la nouvelle génération de voitures de Formule 1. Leur look est très différent et les nouvelles réglementations techniques devraient nous donner des voitures qui peuvent courir de manière beaucoup plus serrée que récemment. Des courses plus excitantes, ce sera formidable pour les pilotes comme pour les fans. Les changements sont si importants que chaque équipe partira de zéro, et c’est une grande opportunité pour nous. Je crois en la force de notre nouvelle équipe, en pleine croissance, et j’ai déjà hâte d’être en 2022 ».

« Seb a toujours été le n°1 sur la liste pour 2022 »