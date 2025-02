Payet : Le secret jamais révélé sur son transfert à l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au Brésil, à Vasco de Gama, Dimitri Payet aura connu deux passages sous le maillot de l'OM. Le premier de 2013 à 2015 puis le second de janvier 2017 à 2023. C'est en provenance du LOSC que le Réunionnais avait rejoint pour la première fois le club phocéen. Un transfert à hauteur de 10M€ pour Payet à propos duquel un secret a été dévoilé par... Mathieu Valbuena.

Après le FC Nantes, l'ASSE et le LOSC, Dimitri Payet a rejoint en 2015 l'OM. Une nouvelle étape dans la carrière du Réunionnais. Sur la Canebière, l'actuel joueur de Vasco de Gama est devenu une légende, mais voilà que ça aurait pu se passer différemment. En effet, son transfert a visiblement été entre les mains de Mathieu Valbuena. Alors que les deux joueurs n'étaient pas les meilleurs amis du monde à l'OM, Valbuena n'avait pas hésité à donner son feu vert au recrutement de Payet quand Vincent Labrune lui avait demandé.

« Ce n’est pas quelqu’un avec qui je serais parti en vacances »

Pour Carré, Mathieu Valbuena a dévoilé ce secret qui était bien gardé sur le transfert de Dimitri Payet à l'OM. L'ancien Olympien a ainsi expliqué : « Je m’entendais bien avec Dimitri sur le terrain, mais ce n’est pas quelqu’un avec qui je serais parti en vacances. C’est vrai qu’on m’a demandé mon avis pour le transfert de Payet ? Exactement, je ne l’a jamais sorti. Après, mettre mon veto, je ne dirais pas ça… ».

« Dimitri Payet, je le prends ou pas ? »

« On fait notre dernier match au Vélodrome et Vincent Labrune vient me voir et me demande à me parler. On se voit un verre et me dit : « J’ai une question, dis moi ton avis, c’est important. Dimitri Payet, je le prends ou pas ? ». J’ai dit : « Payet c’est un super joueur, très bon techniquement, de l’expérience ». C’était un super joueur. J’ai dit oui, j’ai validé », a poursuivi Mathieu Valbuena, sans qui Dimitri Payet n'aurait peut-être donc pas joué à l'OM...