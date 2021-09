Formule 1

Formule 1 : Jacques Villeneuve vole au secours de Max Verstappen !

Publié le 17 septembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Après l’accrochage qui a mêlé Lewis Hamilton et Max Verstappen, Jacques Villeneuve est monté au créneau et avoue ne pas comprendre la décision de la FIA.

Lors du Grand Prix d’Italie, une image a fait le tour du monde. Celle de l’accrochage mettant aux prises Lewis Hamilton et Max Verstappen. Et c’est le néerlandais qui en a fait les frais puisque le pilote de l'écurie Red Bull a été doublement sanctionné : il a perdu 2 points sur sa super-licence et partira avec 3 places de pénalité sur la grille de départ du Grand Prix de Russie. Une décision pas vraiment comprise par Jacques Villeneuve.

« Verstappen a peut-être été trop agressif mais Hamilton aurait également pu lui laisser dix centimètres de plus »