Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Verstappen sur sa bataille avec Hamilton !

Publié le 15 septembre 2021 à 19h35 par La rédaction

En lutte pour le titre avec le septuple vainqueur du championnat du monde Lewis Hamilton, Max Verstappen admet être plutôt tranquille quant à la suite des événements.

Après Prost-Senna, Vettel-Alonso voici Hamilton-Verstappen ! Le duel entre l’Anglais et le Néerlandais semble atteindre son firmament course après course. Après le Grand Prix de Monza, où les deux pilotes ont dû arrêter la course pour cause d’accident, Max Verstappen devance Lewis Hamilton de cinq petites unités. La lutte pour un premier sacre de Verstappen ou un huitième d’Hamilton n’est donc pas terminée

Verstappen n'a pas la pression