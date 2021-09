Formule 1

Formule 1 : Mercedes a craint le pire pour Lewis Hamilton !

Publié le 16 septembre 2021 à 15h35 par A.M.

Quelques jours après l'accrochage de Lewis Hamilton avec Max Verstappen, Mercedes reconnaît avoir craint le pire pour son pilote.

Dimanche à Monza, la rivalité entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a pris une nouvelle dimension. En effet, alors que les deux pilotes s'étaient accrochés à Silverstone, à la faveur du Britannique qui s'était imposé à domicile pendant que le pilote Red Bull était contraint à l'abandon, en Italie, leur accident a précipité le retrait des deux monoplaces, mais aurait surtout pu finir dans des conditions tragiques. Et pour cause, la Red Bull est monté sur la Mercedes et la roue arrière de la monoplace de Verstappen a touché le casque d'Hamilton, qui s'en tire heureusement indemne. Mais l'écurie allemande reconnaît que sans le Halo, cela aurait pu très mal finir.

«Le Halo a sauvé sa vie»