Formule 1

Formule 1 : Le bouleversant hommage de Mick Schumacher à son père

Publié le 16 septembre 2021 à 12h35 par A.M.

A l'occasion du documentaire consacré à Michael Schumacher, son fils Mick s'est prononcé sur la relation qu'il entretient avec son père depuis son accident en 2013.

En décembre 2013, lorsque Michael Schumacher est victime de son accident de ski à Meribel, son fils Mick n'était alors âgé que de 14 ans. Quasiment 8 ans plus tard, le fils cadet du Baron Rouge a bien grandi et marche dans les pas de son père puisqu'il est également pilote de Formule 1 chez Haas. Cependant, il reste très discret concernant l'état de santé du septuple Champion du monde, comme tous les autres proches de son père. Mais alors que Netflix diffuse un documentaire consacré à Michael Schumacher, le jeune pilote de 22 ans lui rend un bel hommage.

«Je donnerais tout pour qu'on puisse se parler»