Formule 1

Formule 1 : Le bel hommage de Mercedes à Valtteri Bottas !

Publié le 15 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Auteur d'une formidable remontée lors du Grand Prix de Monza, Valtteri Bottas a fait oublier l'abandon de Lewis Hamilton. De quoi s'attirer les louanges de Mercedes.

Le Grand Prix de Monza s’est soldé par une victoire de Daniel Ricciardo suivi de son coéquipier chez McLaren, Lando Norris. Dans le même temps, Lewis Hamilton et Max Verstappen sont entrés en collision pour finalement se mettre mutuellement hors-jeu. Tous ces événements feraient presque oublier la remontée fantastique de Valtteri Bottas. Parti dernier sur la grille de départ, le Finlandais a finalement décroché une magnifique troisième place.

Bottas héros de Mercedes !