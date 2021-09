Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso s'enflamme pour Alpine !

Publié le 15 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Fernando Alonso est de retour en Formule 1. L'Espagnol s'était absenté deux ans et retrouve les circuits, avec réussite. Une réussite qu'il doit, de son propre aveu, à son équipe.

A 40 ans, Fernando Alonso réalise un come-back de haut vol en Formule 1. 10e du classement général avec une monoplace conçue par Alpine, Alonso termine de manière très fréquente dans les points. S’il n’a pas remporté de Grand Prix, au contraire de son coéquipier Esteban Ocon, l’Espagnol s’est offert une 4e place au Grand Prix de Hongrie à la suite d’une formidable performance ponctuée par un duel de haut vol avec Lewis Hamilton.

Pour Alonso, Alpine est une vraie équipe