Formule 1

Formule 1 : Vettel s’enflamme pour sa prolongation avec Aston Martin !

Publié le 16 septembre 2021 à 17h35 par T.M.

En 2022, Sebastian Vettel sera toujours au volant d’une Aston Martin. De quoi rendre heureux le pilote allemande.

Après la fin compliquée de son expérience chez Ferrari, Sebastian Vettel a rebondi du côté de chez Aston Martin. Et au volant de sa monoplace, l’Allemand a su réaliser quelques belles performances depuis le début de la saison, se plaçant actuellement à la 12ème place au championnat du monde, totalisant 35 points. Et cette histoire entre Vettel et Aston Martin ne s’arrêtera pas à la fin de la saison puisque le champion du monde de 34 ans a prolongé pour la saison 2022.

« J’ai déjà hâte d’être en 2022 »