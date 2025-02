Kylian Mbappé, le coup de gueule en public !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé et son entourage ont racheté l'été dernier le SM Caen, pensionnaire de Ligue 2, dans le but de faire grandir le club normand. Mais ce dernier est englué dans une grosse crise sportive et pointe toujours à la dernière place de Ligue 2. Malgré cette situation, Yann M'Vila refuse de jouer de sa relation avec Mbappé pour faire bouger les choses, et n'a pas hésité à pousser un coup de gueule à ce sujet.

Yann M'Vila (35 ans), joueur du SM Caen, s'est présenté en conférence de presse samedi pour évoquer la situation très périlleuse de son équipe. Le club normand pointe effectivement à la 18e et dernière place de Ligue 2, et le rachat par Kylian Mbappé et son entourage l'été dernier semble avoir considérablement aggravé les choses du côté de Caen.

M'Vila s'agace sur le sujet Mbappé

Mais M'Vila, même s'il connait bien Kylian Mbappé, refuse de jouer les entremetteurs et souhaite avant tout se concentrer sur son statut de joueur du SM Caen : « J’ai une bonne relation avec la direction, mais je ne suis pas tous les jours dans leur bureau, à discuter de quoi que ce soit. Ils savent gérer des situations que moi je ne sais pas faire. Je suis un joueur, pour l’instant en tout cas je suis un joueur et je me contente de ce rôle », a indiqué l'international français en conférence de presse.

« Je ne suis pas là pour appeler Kylian »

« Je peux faire la relation entre le vestiaire et Reda (Hammache, directeur du recrutement), mais je ne suis pas là pour appeler la maman de Kylian ou Kylian lui-même, pour dire “il y a eu ci, il y a eu ça”. Il y a certaines choses où je n’ai pas les compétences pour les gérer. Le plus important pour moi est d’être sur le terrain, et aider l’équipe pour s’en sortir », poursuit M'Vila. Le message est passé...