Formule 1 : Le clan Schumacher sort du silence sur le documentaire Netflix !

Publié le 22 septembre 2021 à 12h35 par A.M.

Frère du septuple champion du monde de Formule 1, Ralf Schumacher justifie sa présence très limitée dans le documentaire de Netflix consacré au Baron Rouge.

Le 15 septembre dernier, Netflix a mis en ligne un documentaire consacré à la vie de Michael Schumacher. On y voit ainsi comment le Baron Rouge est arrivé en Formule 1 et s'est imposé comme une légende de ce sport. Son enfance est également mise en avant avec certaines déclarations de ses parents ou de sa femme, Corinna. Les enfants du Baron Rouge évoque également la proximité avec leur père et la douleur qu'est la leur depuis l'accident de ski de Michael Schumacher en décembre 2013. En revanche, le frère du septuple Champion du monde de F1, et lui aussi pilote, Ralf, est très peu présent dans ce documentaire. Loin d'être vexé, Ralf Schumacher estime que compte tenu des années couvertes par le documentaire, tout est normal.

«Je pense que c’est très, très bien fait»