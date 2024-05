Mercato : Le PSG déjà tenu en échec ?

Thomas Bourseau

Le PSG songerait à rapatrier Bruno Guimarães en Ligue 1, lui qui a quitté l’OL pour Newcastle en janvier 2022. Cependant, Arsenal devrait poser bien des problèmes au champion de France, à l’instar des Magpies et de l’international brésilien en personne.

Au PSG, l’heure va bientôt être au renouvellement de l’effectif de Luis Enrique. Avec le départ déjà entériné de Kylian Mbappé, la question de sa succession va être sur toutes les lèvres et occupe déjà une bonne partie des médias en marge du mercato. Le journaliste Jonathan Johnson révélait ces dernières semaines qu’au Paris Saint-Germain, on apprécierait particulièrement le profil de Bruno Guimarães qui dispose d’une clause libératoire de 115M€ dans son contrat courant jusqu’en juin 2028 à Newcastle.

«Arsenal aime beaucoup Bruno comme option»

D’ailleurs, le10sport.com vous dévoilait le 1er avril dernier que l’un des trois objectifs du mercato aux yeux du PSG était de mettre la main sur un milieu axial. Le Brésilien de 26 ans remplit donc le critère de recrutement. Cependant, Arsenal compte bien mettre des bâtons dans les roues du Paris Saint-Germain selon David Ornstein. « Arsenal aime beaucoup Bruno comme option s'ils doivent recruter un numéro 6. Il peut également évoluer au poste de numéro 8, mais Newcastle, Arsenal et d'autres le considèrent comme un numéro 6 ».

«Bruno semble extrêmement heureux à Newcastle et cela joue en leur faveur»