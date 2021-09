Formule 1

Formule 1 : Après Monza, Gasly affiche ses ambitions pour Sotchi !

Publié le 21 septembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Lors du dernier Grand Prix en Italie, Pierre Gasly a dû abandonner. Une mésaventure déjà oubliée par le pilote AlphaTauri.

Pierre Gasly commence à montrer ses ambitions. Auteur d'un bon début de saison avec Alpha Tauri, le pilote français accumule les bons résultats avec l'écurie italienne, dont une quatrième place à Bakou. Pierre Gasly a déjà 66 points au championnat du monde de F1. L'idée est maintenant de continuer sur cette lancée que ce soit lors de la saison 2022 pour laquelle il a prolongé avec AlphaTauri, mais aussi dès maintenant. Ayant dû abandonner à Monza, le Français veut se relancer dès le prochain Grand Prix, à Stochi, en Russie.

« J’ai apprécié de faire une petite pause car le triplé de courses est très intense »