Formule 1

Formule 1 : Le clan Schumacher fracasse Hamilton après son accrochage avec Verstappen !

Publié le 21 septembre 2021 à 12h35 par A.M.

Un peu plus d'une semaine après l'accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen à Monza, Ralf Schumacher estime que le pilote britannique en a trop fait.

Le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen tient en haleine tous les fans de Formule 1. Mais leur rivalité a pris une toute autre ampleur à Monza. En effet, alors que les deux pilotes s'étaient déjà accrochés à Silverstone, à l'avantage du Britannique qui s'était imposé sur ses terres, cette fois-ci, aucun des deux pilotes n'a pu reprendre la piste. Les deux premiers au classement général ont été contraints à l'abandon, mais seul Max Verstappen a été sanctionné et sera pénalisé de trois places sur la grille de départ du Grand Prix de Russie à Sotchi. Mais Ralf Schumacher estime que Lewis Hamilton et Mercedes ont exagéré sur cet incident.

«Je pense que Lewis a trop dramatisé»