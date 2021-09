Formule 1

Formule 1 : La nouvelle réaction de Red Bull après l'accrochage Hamilton-Verstappen !

Publié le 19 septembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Max Verstappen et Lewis Hamilton ont eu un accrochage lors du Grand Prix d’Italie. Pour cet accident, Verstappen sera pénalisé lors du prochain Grand Prix. Une décision qui ne préoccupe pas le directeur technique de Red Bull, Christian Horner.

C’était un accrochage qui a fait parler ! Au moment où Lewis Hamilton sort de son arrêt au stand, Max Verstappen arriva et s’accrocha avec le Britannique. A cause de cela, le championnat pourrait donner plus de suspense. Le prochain Grand Prix sera sur le circuit de Scotchi, et le duel Hamilton-Verstappen sera très intense. En Russie, le Hollandais sera pénalisé de trois places sur la grille de départ, après avoir été jugé responsable de l’accident entre lui et Lewis Hamilton. Christian Horner juge que cette décision ne devrait pas poser de problème à son pilote Red Bull.

«Nous avons une pénalité de grille pour Max, mais à Scotchi, ce n’est pas un réel handicap»