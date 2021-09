Formule 1

Formule 1 : Russell reçoit un énorme conseil pour ses débuts chez Mercedes !

Publié le 18 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Le pilote britannique George Russell va quitter Mclaren pour Mercedes et formera donc un binôme avec un champion du Monde... tout comme Felipe Massa par le passé !

Plus les jours avancent, plus le rêve devient réalité. George Russell a commenté dernièrement son arrivée en disant que « c’est vraiment un privilège pour moi et c’est assez dingue quand je regarde en arrière et que je vois les photos de moi enfant regardant Lewis avec admiration, » dans des propos relayés par F1i.com. Le pilote Mclaren sera le binôme du champion du Monde, Lewis Hamilton et a hâte d'être en équipe avec lui. Felipe Massa, qui a été la doublure de deux champions du Monde, a conseillé George Russell.

« Russell est un pilote spécial. C’est un pilote qui a une vitesse qui est vraiment incroyable. »