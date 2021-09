Formule 1

Formule 1 : Russell fait une révélation sur son arrivée chez Mercedes !

Publié le 17 septembre 2021 à 23h35 par B.C.

Il y a quelques jours, Mercedes a officialisé l’arrivée de George Russell pour succéder à Valtteri Bottas. Une grande nouvelle pour le Britannique, qui était déjà informé de ce transfert depuis quelques semaines.

Alors que Valtteri Bottas va rejoindre Alfa Roméo en 2022, c’est George Russell qui prendra sa place chez Mercedes. Le pilote britannique aura donc l’occasion de faire équipe avec Lewis Hamilton, qui a déjà « hâte de le voir grandir en tant que pilote ». De son côté, Russell n’a pas caché sa joie dès l’officialisation de son arrivée. « Pour le moment, cela me semble encore un peu irréel pour être honnête. C’est un retour où tout a commencé puisque je fais partie de leur filière depuis des années, mais c’est vraiment un privilège pour moi et c’est assez dingue quand je regarde en arrière et que je vois les photos de moi enfant regardant Lewis avec admiration », a-t-il expliqué. Néanmoins, le Britannique n’a pas été surpris pour autant, puisqu’il avait déjà été informé de ce transfert il y a quelques semaines.

« C’était difficile de garder le secret »