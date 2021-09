Formule 1

Formule 1 : Les confidences de George Russell sur son arrivée chez Mercedes !

Publié le 10 septembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Cette semaine, George Russell a signé chez Mercedes pour la saison prochaine. Un rêve qui est encore irréalisable pour le pilote britannique.

George Russell est toujours sur son petit nuage ! Le pilote britannique ne croit toujours pas à ce qu'il lui arrive dans sa vie de jeune pilote de F1. Après avoir vu Valtteri Bottas signer chez Alfa Roméo, Mercedes est parti chercher un jeune talent chez Williams. Son futur coéquipier, Lewis Hamilton s'exprimé en disant « qu’il méritait sa place dans notre équipe. J’ai hâte de le voir grandir en tant que pilote avec cette superbe équipe », dans des propos relayés F1only . Mais pour George Russell, tout ceci n’est pas encore réel.

« Cela me semble encore un peu irréel pour être honnête »