Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo évoque sa rage de vaincre après son succès à Monza !

Publié le 18 septembre 2021 à 16h35 par La rédaction

En Italie, Daniel Ricciardo s’est offert sa 8ème victoire en GP. L’Australien ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et pense pouvoir rééditer ce genre de performance.

L’accrochage mettant aux prises Lewis Hamilton et Max Verstappen a permis d’ouvrir encore plus la course sur le circuit de Monza. Les 2 favoris au titre ont dû mettre un terme à leur Grand Prix d’Italie prématurément, ce qui a fait les affaires de Daniel Ricciardo. Le pilote de l’écurie McClaren s’est imposé pour la 8ème fois de sa carrière en Formule 1. L’Australien a expliqué qu’il avait toujours cette soif de victoire en lui. Ce succès lui offre de nouvelles perspectives pour la suite. Daniel Ricciardo aborde donc l’avenir avec ambition.

« Je ne pense pas avoir tout le temps besoin de puiser au fond de moi-même pour faire ressortir ça »