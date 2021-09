Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo envoie un message fort sur sa victoire à Monza !

Publié le 17 septembre 2021 à 9h35 par H.G.

Alors qu’il a remporté le Grand Prix de Monza le week-end dernier, Daniel Ricciardo est revenu sur cette victoire en confiant que celle-ci lui fait énormément de bien au niveau de sa confiance, lui qui peinait jusque-là à s’adapter à sa nouvelle voiture.

Arrivé chez McLaren en janvier dernier après la fin de son aventure chez Renault, Daniel Ricciardo peinait à se montrer vraiment convainquant cette saison. Tout du moins, c’était le cas jusqu’au week-end deniers lors du Grand Prix de Monza. Le pilote australien a effectivement réalisé une excellente course et a ainsi terminé à la première position de l’épreuve italienne, également aidé par l’accrochage des deux leaders Lewis Hamilton et Max Verstappen. Et quelques jours plus tard, Daniel Ricciardo est revenu, à froid, sur cette victoire qui lui fait un bien fou au niveau de sa confiance après de premiers mois compliqués chez McLaren.

« J’étais juste un homme en mission »