Formule 1 : Fernando Alonso calme le jeu après l’accrochage Verstappen-Hamilton !

Publié le 19 septembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Les réactions se succèdent à propos de l’incident impliquant Max Verstappen et Lewis Hamilton sur le circuit de Monza. Pour Fernando Alonso, il n’y a pas lieu de polémiquer.

L’accrochage mettant aux prises Max Verstappen et Lewis Hamilton lors du Grand Prix d’Italie a fait beaucoup parler. Quasiment tous les pilotes y sont allés de leur avis. Si certains estiment, comme le Britannique, que la pénalité infligée au pilote de l’écurie Red Bull est justifiée, d’autres estiment qu’ils s’agissait simplement d’un fait de course. C’est notamment le cas de Fernando Alonso.

« C’est la course ! »