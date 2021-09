Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton en rajoute une couche sur Max Verstappen !

Publié le 19 septembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Après l’incident survenu lors du Grand Prix d’Italie le week-end dernier, Lewis Hamilton a une nouvelle fois condamné l’attitude de Max Verstappen.

Lewis Hamilton n’en démord pas. L’accrochage qui l’a opposé à Max Verstappen relève de la responsabilité du pilote de l’écurie Red Bull selon le Britannique. À mi-course du Grand Prix d’Italie, les deux favoris au titre se sont heurtés et ont dû stopper leur course. De quoi cause la colère de chacun et elle ne redescend pas. Le sextuple champion du monde de Formule 1 a de nouveau pointé du doigt le Néerlandais.

« Je ne sais pas trop pourquoi il fait ça sans arrêt, mais cela doit cesser »