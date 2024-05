PSG : Kylian Mbappé vend la mèche pour son été agité !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé est un homme très occupé. En plus de sa carrière de footballeur, l’international français n’hésite pas à s’impliquer dans des actions caritatives l’amenant à visiter certains pays. Cet été, c’est en Algérie que pourrait se rendre l’attaquant du PSG, pressenti pour s’engager au Real Madrid. Un déplacement évoqué par l’intéressé.

L’été s’annonce particulièrement chargé pour Kylian Mbappé. Arrivant à la fin de son engagement avec le PSG, l’international français devrait rejoindre le Real Madrid avec une annonce attendue probablement avant le début de l’Euro, l’autre grand rendez-vous estival pour lui en attendant la décision finale concernant les Jeux olympiques de Paris. Mais en dehors des terrains aussi, Kylian Mbappé devrait être occupé dans les prochaines semaines.

Un passage en Algérie pour Kylian Mbappé ?

Il a récemment été indiqué que le joueur de 25 ans pourrait se rendre en Algérie durant l’été pour des projets liés à son association (IBKM). Un déplacement symbolique pour Kylian Mbappé, sa mère Fayza Lamari étant originaire du pays. Lors de son passage à l'évènement Victory Mode organisé par Inspired By KM et Nike , le numéro 7 du PSG a justement été interrogé sur ce projet.

« Ça va être un été très excitant »