Formule 1 : Cette énorme sortie sur l'accrochage entre Hamilton et Verstappen !

Publié le 20 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Lors du Grand Prix d’Italie, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont eu un énorme accrochage. Mais pour le PDG de la F1, Stefano Domenicali, la grande rivalité entre les deux hommes est une excellente chose.

Au moment où Lewis Hamilton est sorti des stands, Max Verstappen est arrivé en pleine ligne droite et s’est accroché avec le pilote britannique. Cet évènement va handicaper le pilote Néerlandais de trois places de pénalité lors du prochain Grand Prix en Russie. Cet accrochage a fait parler tout le paddock, dont les pilotes Fernando Alonso et Daniel Ricciardo. Le pilote espagnol a par exemple calmé le jeu dans des propos relayés par L’Auto-Journal : « Ce n’est pas grand-chose. Cela ressemble plus à une situation malencontreuse, avec le vibreur au milieu du virage qui provoque l’accident. Cela se passe à basse vitesse, ils vont à 50, peut être 60 km/h, il n’y a pas de danger. À Silverstone, ça l’était probablement davantage, mais ici il s’agit d’un simple fait de course. Max est resté à l’extérieur, mais il n’avait pas la place pour prendre la chicane dans les limites de la piste. Tous les deux étaient au maximum et ont fait ce qu’ils avaient à faire. C’est la course ! » De son côté, Stefano Domenicali a jugé que la grande rivalité entre Lewis Hamilton et Max Verstappen était une très bonne chose pour la F1.

«L'accrochage fait partie du jeu»