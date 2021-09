Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton annonce la couleur pour la 2ème partie de saison !

Publié le 20 septembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen sont les principaux candidats au titre, la fin de saison s’annonce tendue entre les deux pilotes. Le Britannique l’a évoquée et a la certitude qu’elle sera très serrée.

La lutte va faire rage pour le titre de champion du montre entre les deux favoris. Lewis Hamilton et Max Verstappen se mènent une bataille de tous les instants comme ils l’ont montré lors du Grand Prix d’Italie. Les deux pilotes se sont accrochés mais c’est finalement le néerlandais qui a été sanctionné. Le pilote de l’écurie Mercedes s’est confié sur la deuxième partie de saison qui s’annonce particulièrement disputée.

« On me dit que j’ai l’avantage de l’expérience, des batailles pour le titre. Mais je ne saurais pas dire en quoi ce serait un avantage »