Formule 1

Formule 1 : Ricciardo prend position après l'accrochage entre Verstappen et Hamilton !

Publié le 19 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Lors du Grand Prix d’Italie, Daniel Ricciardo a remporté une belle victoire sur le circuit de Monza, mais un autre évenement a eu lieu : l’accident entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Un moment qu’a commenté le pilote Mclaren.

Le Grand Prix d’Italie a été riche en surprises. Tout d’abord, le doublé McLaren, avec la victoire de Daniel Ricciardo, a remis du piment aux passionnés de F1. Le pilote Australien a commenté sa victoire en montrant sa rage de vaincre, dans des propos relayés par Motorsport : « J e veux être là, je suis un compétiteur, j'aime ça. J'aime cette flamme qu'il y a en moi. C'est un peu comme être un éternel mécontent, et j'aime cette sensation. Ça vous fait vous sentir vivant. Et c'est une bonne colère. On retire beaucoup d'énergie de cette colère. » Daniel Ricciardo peut notamment remercier Max Verstappen et Lewis Hamilton pour leur accrochage, ce qu’il a commenté.

«Je ne pense pas que ce que Max a fait était totalement stupide»