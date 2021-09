Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly annonce la couleur pour 2022 !

Publié le 21 septembre 2021 à 14h35 par A.M.

Auteur d'une très belle saison, Pierre Gasly sera toujours au volant d'une AlphaTauri la saison prochaine. Et le Français nourrit toujours de belles ambitions.

Pierre Gasly n'en finit plus de briller. Vainqueur à Monza il y a un an, le Français continue sur sa lancée en enchaine les prestations de premier ordre au volant d'une AlphaTauri dont les performances ne devraient pas lui permettre de jouer les premiers rôles. Et pourtant, l'ancien pilote Red Bull accumule les places dans le Top 10 avec notamment une quatrième place à Bakou. Au total, Pierre Gasly possède 66 points au compteur, soit quasiment quatre fois plus que son coéquipier Yuki Tsunoda. Une régularité qui permet au pilote français de rivaliser avec des monoplaces qui semblent plus performantes, et surtout de voir l'avenir de façon optimiste. En 2022, Pierre Gasly sera toujours au volant d'une AlphaTauri, mais avec le changement de réglementation, et notamment la limitation des budgets des écuries, il pense pouvoir tirer son épingle du jeu.

Gasly est confiant