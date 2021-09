Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher annonce la couleur pour le Grand Prix de Russie !

Publié le 21 septembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Cette saison, Mick Schumacher fait ses premiers pas en Formule 1. Toujours en phase d'apprentissage, le pilote Haas espère néanmoins briller, comme ce week-end en Russie.

Débutant en F1, Mick Schumacher n'a toujours pas le talent de son père. Mais ce week-end, le pilote allemand pourrait montrer tout le sien sur un circuit qu'il affectionne. L'an dernier, le pilote Haas avait couru à Scotchi en Formule 2, en finissant 2 fois sur le podium, avec victoire sur la première course et la troisième place sur la deuxième. Ce dimanche, le fils de Michael Schumacher va essayer d'obtenir des points en Russie, et il est très motivé pour ce rendez-vous.

«Je suis ravi de découvrir de nouvelles pistes et Igora a l’air intéressant.»