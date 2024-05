Mercato : L’ASSE tente un pari fou, il annonce du très lourd !

Benjamin Labrousse

Arrivé cet hiver du côté de l’ASSE, Irvin Cardona a énormément apporté à la formation stéphanoise. Prêté par Augsbourg, l’attaquant français s’est livré ce vendredi sur son passage dans le Forez. Ce dernier voit notamment les Verts réaliser une grande fin de saison avec à la clé, une remontée en Ligue 1.

Un pari fou. En pleine crise de résultat l’hiver dernier, l’état-major de l’ASSE provoquait une révolution. Olivier Dall’Oglio était ainsi nommé sur le banc stéphanois. Si rapidement, les Verts ont repris du poil de la bête, cela est également dû à l’arrivée d’Irvin Cardona. Prêté par Augsbourg, l’attaquant français a inscrit 8 buts en 16 matchs. Dans un long entretien accordé à Foot Mercato ce vendredi, le joueur de 26 ans s’est livré sur la fin de saison stéphanoise.

ASSE : Il lâche une bombe sur son avenir ! https://t.co/mSYPwBBz1V pic.twitter.com/Bh1M3y5qfK — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

« Si j’ai eu ces deux récompenses c’est que derrière l’équipe elle suit »

« Je vis ma meilleure saison, en plus personnellement, ça se passe très bien. Collectivement on gagne les matches, on est dans nos objectifs pour l’instant. Il reste quelques matches, il faut qu’on se donne à fond pour y arriver. C’est vrai que j’ai eu ces deux trophées de joueur du mois, mais comme je le dis souvent, si j’ai eu ces deux récompenses c’est que derrière l’équipe elle suit » , a ainsi déclaré Irvin Cardona avant de poursuivre : « Souvent un attaquant dépend des joueurs qui sont derrière lui. Si les joueurs qui sont derrière sont un peu en dessous, forcément l’attaquant va être moins performant. Aujourd’hui c’est un travail collectif qui fait que j’arrive à gagner des trophées aussi » .

« Nous avons notre destin entre nos mains »