Mercato - PSG : Une improbable surprise attend Mbappé à Madrid ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va tourner la page PSG cet été, soit au terme de son contrat envers le club de la capitale. Direction Madrid et le Real pour le capitaine de l’équipe de France. Carlo Ancelotti sera son prochain entraîneur après Luis Enrique. Et ensuite ? Un agent évoque une possibilité de l’autre côté des Pyrénées.

Kylian Mbappé était destiné à signer en faveur du Real Madrid tant il est attaché émotionnellement à la Casa Blanca . Et après de multiples échecs, cela semble être tout proche de se réaliser. En fin de contrat au PSG, Mbappé a déjà annoncé en coulisses son départ en fin de saison.

«Il veut être entraîneur du Real Madrid»

De par la prolongation de contrat de Carlo Ancelotti au Real Madrid jusqu’à l’été 2026, Kylian Mbappé connaît déjà son futur entraîneur. Et à l’avenir ? Oscar Ribot a proposé une option au président Florentino Pérez. « Il veut être entraîneur du Real Madrid et il a tout pour y arriver. Il a les valeurs du club ». a confié l’agent d’Alvaro Arbeloa à Ok Diario.

«Le prochain grand nom qu'il va y avoir dans le monde du football sera celui d'Alvaro»