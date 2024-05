OM : «Ce n’est pas possible de grailler autant», une star dézingue Gasset

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM ne verra pas la finale de la Ligue Europa. Le club marseillais s'est incliné sur la pelouse de l'Atalanta Bergame jeudi dernier. Grand fan de la formation phocéenne, M.Pokora n'a pas masqué sa déception sur les réseaux sociaux. Le chanteur n'a pas hésité à prendre partie, critiquant les choix de Jean-Louis Gasset.

Aucun représentant du football français n'est parvenu à atteindre la finale d'une compétition européenne. Le PSG a chuté sur sa pelouse face au Borussia Dortmund mardi soir (0-1). En Ligue Europa, l'OM n'a pas fait mieux. Après un match nul prometteur au Vélodrome, la formation française s'est lourdement incliné à Bergame jeudi soir (3-0). Une défaite frustrante pour les supporters marseillais, et notamment pour M.Pokora.

Les choix de Gasset sont critiqués

Le célèbre chanteur a observé la prestation de l'équipe entraînée par Jean-Louis Gasset. Il n'a pas apprécié les choix tactiques opérés par le coach de l'OM. « A l’aller avec Henrique et Murillo ça fonctionnait parfaitement bien derrière les attaquants de l’Atalanta ils étaient éteints et il va nous mettre Gigot qui ne sait pas ressortir un ballon proprement (surtout contre une équipe qui presse) et Merlin qui physiquement est à la rue. Mais ce n’est pas possible de grailler autant que l’OM cette saison » a-t-il confié.

Pokora ne cache pas ses regrets