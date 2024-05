Fin du rêve pour l'OM, Aubameyang déballe tout

Alexis Brunet

Comme le PSG, l'OM ne disputera pas de finale de coupe d'Europe. Alors qu'ils avaient réussi à accrocher le nul lors du match aller (1-1), les Marseillais se sont inclinés 3-0 lors de la demi-finale retour de Ligue Europa, contre l'Atalanta Bergame. Très peiné par ce résultat, Pierre-Emerick Aubameyang était apparu en pleurs à la fin de la rencontre. Ce vendredi, le Gabonais a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux.

Jeudi soir, l'OM retrouvait l'Atalanta Bergame, en demi-finale retour de Ligue Europa. Les coéquipiers de Chancel Mbemba pouvaient rêver d'une place en finale, après le nul récolté au match aller. Malheureusement, les Marseillais ont subi la loi du club italien et ils se sont inclinés 3-0.

Aubameyang n'a pas pesé

L'OM s'est fait bousculer par l'Atalanta Bergame qui n'a pas laissé respirer le club phocéen. Les Marseillais n'étaient que trop peu inspirés, à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a pas réussi à se montrer décisif, lui qui est pourtant le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europa.

«On ne lâche pas»