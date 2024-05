Mercato - OM : Un gros contrat pour stabiliser le projet McCourt ?

La rédaction

Qui occupera le banc de touche de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? Si Paulo Fonseca semble tenir la corde, rien n’est encore officiel concernant sa potentielle arrivée. Cependant, une partie du contrat qu’aimerait proposer l’OM au Portugais est connue.

La saison de l’Olympique de Marseille touche à sa fin, ou presque. 9èmes de Ligue 1 et éliminés de la Ligue Europa, les joueurs de Jean-Louis Gasset n’ont plus rien à jouer en cette fin d’exercice. Désormais, c’est au niveau de l’équipe dirigeante que tout va commencer à s’accélérer. Alors que Jean-Louis Gasset n’exercera plus ses fonctions d’ici quelques semaines, le nom du prochain coach marseillais tarde à être officialisé. Si les contacts entre les Phocéens et Paulo Fonseca sont un secret de polichinelle, on en sait maintenant davantage sur la proposition qui lui a été formulée par l’OM.

Un contrat de trois ans pour Fonseca

Alors que son contrat prendra fin en juin avec le LOSC, Paulo Fonseca voit l’Olympique de Marseille lui faire les yeux doux. Le technicien des Dogues a la cote, et la proposition marseillaise va en ce sens. D’après RMC , les dirigeants phocéens auraient proposé à l’ancien entraîneur de l’AS Roma un bail de trois saisons.

McCourt veut un projet à long terme

Après un exercice durant lequel le cœur des supporters de l’Olympique de Marseille aura fait des montagnes russes, Frank McCourt, propriétaire du club, veut de la stabilité pour son écurie. Depuis le mois de septembre, le banc de touche de l’OM a connu quatre coachs différents : Marcelino, Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset. Une situation que l’Américain ne veut évidemment pas voir se renouveler.