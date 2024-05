L'OM se fait chambrer par une ancienne star du PSG !

Jean de Teyssière

Il ne restait que 90 minutes à combattre pour l'OM pour accéder à la finale de la Ligue Europa. Face à l'Atalanta Bergame, les joueurs phocéens n'ont jamais réussi à exister et ont montré de sérieuses lacunes, physiquement et tactiquement. Les hommes de Gian Piero Gasperini se sont finalement imposés 3-0 et affronteront le Bayer Leverkusen le 22 mai prochain, encore miraculé face à l'AS Rome (2-0, 2-2). Cette élimination marseillaise fait le bonheur de Marco Verratti.

Le rêve a pris fin. L'OM, qui ne pourra pas accéder à la Ligue des Champions grâce à la Ligue 1 ne devait compter que sur une victoire en Ligue Europa. Après un joli parcours éliminant Villarreal et Benfica, les hommes de Jean-Louis Gasset devaient absolument battre l'Atalanta Bergame. Mais les Italiens se sont montrés beaucoup trop forts pour l'OM, qui dit adieu à son rêve d'accéder à une nouvelle finale européenne.

L'OM éliminé de la Ligue Europa

Jeudi soir, l'OM a été éliminé sans donner l'impression de combattre face à l'Atalanta Bergame. Malgré un match nul 1-1 au match aller au Vélodrome, les hommes de Jean-Louis Gasset ont été balayés par les joueurs de Bergame (0-3). La fin du rêve pour l'OM dans cette Ligue Europa, qui ne rejoindra pas la finale et ne disputera donc pas la Ligue des Champions.

Verratti chambre l'OM après l'élimination

Cette défaite marseillaise a fait des heureux dans la capitale française. La rivalité entre le PSG et l'OM étant très forte, même des anciens joueurs se sont réjouis de l'élimination marseillaise. C'est le cas de Marco Verratti. L'ancien milieu de terrain du PSG, aujourd'hui au Qatar, a simplement publié deux emojis évocateurs avec son compte Instagram sous une publication annonçant l'élimination marseillaise. Un sourire et un signe de la main signifiant un « ok » comme réaction. Même de loin, Verratti aime toujours autant voir l'OM perdre.