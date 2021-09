Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen… Charles Leclerc affiche sa préférence !

Publié le 24 septembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se mènent une lutte sans merci, Charles Leclerc s’est confié sur le style de chacun. Et a avoué préféré courir avec le Néerlandais.

Ils se livrent une lutte sans faille dans leur quête de titre de champion du monde. Lewis Hamilton et Max Verstappen sont les deux favoris pour occuper la première place du podium à l’issue de la saison. Et les deux pilotes n’hésitent pas à se tacler dans les médias depuis leur accrochage sur le circuit de Monza. Chacun avait rejeté la responsabilité sur l’autre mais c’est finalement le Néerlandais qui a été sanctionné de 3 places sur la grille de départ pour le Grand Prix de Russie.

« Je préfère me battre avec Max parce que c’est toujours à la limite »