Formule 1 : Max Verstappen répond clairement à Lewis Hamilton !

Publié le 23 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

A quelques jours du Grand Prix de Russie, Max Verstappen a répondu à Lewis Hamilton. Le Britannique avait annoncé que son concurrent ressentait une énorme pression, alors que la fin de saison approche.

C’est un duel pour un sacre. Max Verstappen et Lewis Hamilton sont au coude à coude à quelques Grand Prix de la fin de la saison. Le pilote néerlandais ne compte que cinq points d’avance sur son concurrent. Et pour le Britannique, Verstappen commence à ressentir la pression, alors qu’il semble en bonne position pour remporter son premier titre de champion du monde. « Max ne l’admettrait pas mais il a de la pression pour ce 1er titre. Je me souviens de ce que c’était de se battre pour mon premier championnat et maintenant je me bats pour mon 10e championnat ou quelque chose comme ça. Je me souviens de ce que c’était et je connais la pression qui vient avec et les expériences qui vont avec » a déclaré Hamilton.

« Je suis très détendu avec toutes ces choses-là »