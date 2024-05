Tour de France : Alaphilippe, l'ultime espoir ?

Arnaud De Kanel

Présent pour la première fois de sa carrière sur le Giro, Julian Alaphilippe fait plutôt bonne impression. Le coureur français a de bonnes jambes et il se rapproche d'une première victoire d'étape. Pendant ce temps-là, Remco Evenepoel est en stage afin de préparer le Tour de France. D'ailleurs, il existe un dernier espoir de voir Alaphilippe, qui n'était pas dans les plans de la Soudal-Quick Step, au départ de la Grande Boucle cette année.

Julian Alaphilippe prend du plaisir sur les routes du Giro qu'il découvre cette année. L'ancien double champion du monde a des fourmis dans les jambes et il fausse très souvent compagnie au peloton pour partir dans des échappées. Il retrouve donc peu à peu son niveau et il pourrait être d'une grande aide à Remco Evenepoel sur le Tour de France cet été. Le Belge avait d'ailleurs réclamé la présence du Français qui, en accord avec son équipe, n'avait pas la Grande Boucle dans ses plans cette saison. Mais tout serait encore possible.

Cyclisme : Un club prestigieux rejoint par Alaphilippe ? https://t.co/GhIq9bsTd5 pic.twitter.com/SQgS8hBt9D — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

Les six premiers coéquipiers d'Evenepoel connus ?

Dans sa chronique hebdomadaire pour le Het Nieuwsblad , Patrick Lefévère a révélé l'identité de six coéquipiers de Remco Evenepoel sur le Tour de France. Faisant référence à Mikel Landa, Ilan Van Wilder, Yves Lampaert, Casper Pedersen, Gianni Moscon et Louis Vervaeke (absent du stage malgré tout pour cause de paternité), le patron de l'équipe belge a confié. « Ce n'est un secret pour personne : les coureurs actuellement en stage avec Remco (Evenepoel) ont de bonnes chances de participer au Tour », tout en rappelant que « personne n'est assuré d'une sélection pour le moment, à part le leader Evenepoel. » Ainsi, il resterait une place à prendre, et Julian Alaphilippe pourrait l'occuper.

De l'espoir pour Alaphilippe