Mercato - PSG : Annonce surprise d’un joueur pour son avenir ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Longtemps annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Nordi Mukiele a vécu une saison très compliquée au PSG où il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Pourtant, malgré cette situation difficile, le latéral droit semble déterminé à redresser la barre avec le club de la capitale et s'est confié dimanche soir à ce sujet.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2022 en provenance du RB Leipzig pour 12M€, Nordi Mukiele (26 ans) s'était bien installé dans la rotation durant sa première saison sous les ordres de Christophe Galtier. Mais avec l'arrivée de Luis Enrique l'été dernier, le latéral droit français a perdu énormément de temps de jeu, lui qui n'a disputé que 19 matchs toutes compétitions confondues cette saison, sans profiter du départ d'Achraf Hakimi en janvier à la CAN pour se relancer. D'ailleurs, durant le mercato hivernal, le PSG avait même songé à s'en débarrasser, mais seulement sous la forme d'un transfert sec comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité.

« J’espère qu’un jour le soleil se lèvera »

Interrogé en zone mixte dimanche soir après le dernier match de la saison au Parc des Princes entre le PSG et Toulouse (1-3), Nordi Mukiele a fait le point sur sa situation personnelle. Et à la surprise générale, le latéral droit semble déterminé à prouver sa valeur dans la capitale : « Maintenant, c’est à moi d’essayer de ne pas baisser les bras, je n’ai pas énormément joué, j’étais un petit peu dans le trou mais personne ne sera là pour me relever, je dois le faire tout seul et je continue à travailler. J’espère qu’un jour le soleil se lèvera » , explique Mukiele, qui laisse donc peut-être entendre qu'il continuera avec le PSG l'an prochain malgré les difficultés.

« J’essaie d’être positif »