Cyclisme : La promesse de Wout Van Aert…

Alexandre Higounet

Après sa deuxième lourde chute au Tour d’Espagne, Wout Van Aert a connu des moments très difficiles comme il l’a confié au Het Laatste Nieuws. Mais en grand champion, il s’est rapidement relevé pour se faire la promesse de revenir à son meilleur niveau, fort de surcroit du nouveau contrat à vie signé avec son équipe Visma-Lease A Bike.

Wout Van Aert aura décidément connu une saison galère. Après sa très lourde chute lors d’A Travers la Flandre, qui l’aura privé de la campagne des classiques, où il visait de pouvoir enfin remporter le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, le champion belge a de nouveau été lourdement touché lors de la Vuelta, alors qu’il avait remporté trois étapes et portait le maillot vert du classement par points.

« La semaine la plus triste de ma vie »

De l’aveu même du coureur de la Visma-Lease A Bike, les quinze jours suivants ont été très difficiles, comme il l’a confié à l’occasion d’un entretien accordé au média flamand Het Laatste Nieuws : « L'accident a eu de graves conséquences, j'ai été hospitalisé pendant un moment. Et je n’ai absolument rien fait pendant dix jours, tous mes muscles ont disparu. La semaine écoulée n’a pas été facile. Je ne pouvais pas encore vraiment bouger mon genou et j'ai été frappé par une grippe intestinale. En conséquence, je passais beaucoup de temps sur le canapé et n’étais pas exactement la personne la plus gentille et la plus agréable au monde. On pourrait appeler ça... oui, la semaine la plus triste de ma vie. Frustrant. Je suis un peu plus mobile depuis quelques jours maintenant et le liquide a été bien éliminé par le traitement de physiothérapie. Aujourd’hui, j’ai pu faire mes premiers pas sans béquilles ».

« Je vais revenir, et j’ai pleinement confiance que ce sera à mon plus haut niveau »

Mais en grand champion qu’il est, Wout Van Aert n’a pas tardé à se projeter vers l’avenir, se faisant la promesse de retrouver son top niveau pour décrocher enfin le Tour des Flandres et Paris-Roubaix : « La reprise se déroule plutôt bien et l'intention est certainement de continuer à courir cet hiver, mais il est bien trop tôt pour planifier un programme. Ma saison sur route est de toute façon terminée, donc il n’y a pas de pression temporelle majeure qui y est associée. En fait, je pense surtout à 2025. Cette chute m'a obligé à me reposer plus vite et je reprendrai automatiquement le fil plus tôt. Quand exactement ? L’avenir proche nous le dira. Mais j’ai pleinement confiance que ce sera à mon plus haut niveau. Celui de la Vuelta où j'ai été très solide. J’emporterai ça avec moi l’année prochaine. Mes objectifs ? Ils restent inchangés. Je veux être à nouveau au meilleur de ma forme en 2025 sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. J’aimerais vraiment gagner ces Monuments, tout comme d’autres courses classiques d’un jour que je n’ai pas encore sur ma liste ».