Cyclisme : La mèche a été vendue pour Julian Alaphilippe

Arnaud De Kanel

Dimanche prochain, les meilleurs coureurs de la planète se disputeront le maillot arc-en-ciel de champion du monde à Zurich. Thomas Voeckler, le sélectionneur de la France, annoncera sa liste vendredi en conférence de presse. Or, on connait déjà la liste des participants puisque l'UCI l'a dévoilé sur son site internet. Julian Alaphilippe sera bien présent.

Les championnats d'Europe de cyclisme se sont déroulés la semaine dernière dans la province de Limbourg en Belgique et ils ont couronné Tim Merlier sur la course en ligne. Une dernière répétition avant les Mondiaux de Zurich prévus dimanche prochain sur lesquels on retrouvera Julian Alaphilippe, bien que Thomas Voeckler n'ait pas encore communiqué sa liste.

Cyclisme - Mondial : Evenepoel livre sa réponse à Pogacar … https://t.co/lOr33bQ5oG pic.twitter.com/ziJwX7r5Vw — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

Alaphilippe sélectionné par Voeckler

Le sélectionneur de l'équipe de France, qui n'a ramené aucune médaille de Belgique, est attendu vendredi en conférence de presse pour communiquer le nom des huit coureurs retenus pour être au départ à Zurich le 29 septembre et y défier Mathieu Van der Poel et Tadej Pogacar. Double champion du monde, Julian Alaphilippe tentera de décrocher un troisième sacre puisqu'il sera de la partie ! En effet, l'UCI a publié les noms des coureurs retenus par chaque pays, devançant ainsi l'annonce des sélectionneurs. Le futur coureur de la Tudor Pro Cycling sera entouré de Romain Bardet, Warren Barguil, Julien Bernard, Mathieu Burgaudeau, Romain Grégoire, Valentin Madouas et Aurélien Paret-Peintre. David Gaudu, Clément Berthet, Rudy Molard et Pavel Sivakov sont quant à eux remplaçants.

«J’attends ma sélection officielle mais c’est dans un coin de ma tête»

Troisième du GP de Montréal, Julian Alaphilippe est plutôt en forme. « Je suis super motivé pour les championnats du monde, j’espère que ce sera un beau championnat du monde pour l’équipe de France. J’attends ma sélection officielle mais c’est dans un coin de ma tête. Je suis très motivé, très motivé d’y aller pour donner le maximum pour l’équipe de France. Je suis vraiment content avec mes sensations en ce moment. C’est bon signe pour la fin de saison », a-t-il lancé depuis le Canada. Il connait désormais la réponse de Thomas Voeckler grâce à l'UCI.