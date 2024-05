Succession de Mbappé : Le PSG prépare une folie à plus de 200M€

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain pourrait bien affronter le mercato le plus important de son histoire récente, avec notamment le départ de Kylian Mbappé qui remet tout en question. Il faudra en effet le remplacer et pour se faire, Luis Campos ne penserait pas à un joueur… mais bien deux !

L’été sera placé sous le signe du changement pour le PSG ! Un après avoir recruté une quinzaine de nouveaux joueurs, Luis Campos va encore une fois devoir agir avec la succession de Kylian Mbappé, mais également plusieurs autres dossiers chauds.

Ça va bouger en attaque

En attaque, la question a toujours été de savoir si le PSG allait recruter un joueur proche du profil de Kylian Mbappé, où s’il sauterait sur l’occasion pour aller chercher un véritable numéro 9 de très haut niveau. Et c’est vraisemblablement cette deuxième option qui aurait été choisie, puisque Luis Campos voudrait un buteur d’envergure internationale.

Victor et Viktor ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , il travaillerait actuellement sur deux pistes très chaudes avec Victor Osimhen, mais également avec Viktor Gyökeres ! D’ailleurs, le quotidien italien laisse entendre que les deux pourraient bien débarquer ensemble à Paris cet été, ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour un Gonçalo Ramos qui a pourtant montré quelques belles choses depuis son arrivée.

Napoli vendeur, le Sportig un peu moins