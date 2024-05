Mercato : Le départ d'un crack du PSG relancé par cette clause !

Thibault Morlain

Prêté l'été dernier par le PSG au RB Leipzig, Xavi Simons ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Alors que le retour du Néerlandais est réclamé par certains afin de remplacer Kylian Mbappé, son avenir pourrait encore s'écrire loin de Paris. Une clause dans le contrat de Xavi Simons pourrait d'ailleurs l'aider à rejoindre... le FC Barcelone.

Auteur d'une excellente saison au RB Leipzig, Xavi Simons va désormais devoir prendre une décision concernant son avenir. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé, alors que le PSG compte sur le Néerlandais pour la saison prochaine, le dernier mot lui revient. Xavi Simons a ainsi la possibilité de choisir où il jouera la saison prochaine...

Xavi Simons va choisir son prochain club ?

Ce lundi, Mundo Deportivo a confirmé cette tendance. En effet, le média ibérique a fait savoir que le contrat de Xavi Simons comprendrait une clause très importante. Celle-ci stipulerait que si le PSG ne souhaite pas conserver le Néerlandais la saison prochaine, ce dernier choisira alors sa destination.

Priorité au FC Barcelone