Mercato - PSG : Il annonce le remplaçant de Donnarumma en direct, la surprise est totale

Ces derniers mois, Gianluigi Donnarumma ne cesse de faire parler. Capable de parades exceptionnelles sur sa ligne, le portier italien est également en mesure de passer au travers sur certaines interventions. A tel point que son avenir au PSG est régulièrement discuté. Et en Italie, on a déjà trouvé son successeur.

Arrivé libre au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma n'a jamais totalement convaincu du côté du club de la capitale. D'abord en concurrence avec Keylor Navas, le capitaine de la sélection italienne a ensuite eu du mal à s'imposer de façon régulière à Paris. Il a plusieurs fois commis des erreurs dans les buts du PSG et ce fut encore le cas récemment.

Donnarumma en difficulté au PSG

En effet, cette saison, Gianluigi Donnarumma est encore en difficulté. Sa prestation contre Arsenal, lors de laquelle il est à l’origine des deux buts des Gunners, a largement été critiquée d’autant plus qu’il s’agissait du premier choc de la saison du PSG. Ainsi, l’avenir de l’Italien est parfois évoqué et son départ fait parler. D'ailleurs, en Italie, on a déjà trouvé son successeur.

Meret envoyé au PSG pour le remplacer

Fernando Orsi, entraîneur et ancien gardien de but, estime ainsi qu’Alex Meret, portier de Naples, aurait sa place au PSG. « Je lui conseille de partir, je regarde tout ce qui se passe autour de ce garçon et je pense que c'est Naples qui ne croit pas en lui. Il y a toujours des hésitations sur le renouvellement, la relation entre la ville et le gardien n'a jamais été idyllique avec Alex toujours soumis à des critiques sévères quoi qu'il fasse. Malheureusement, parfois les bons sont pris pour des cons, ça lui ferait du bien de sortir. Il mérite une équipe du niveau du PSG car c'est un grand gardien » estime-t-il dans une interview à Kisskissnapoli.it.