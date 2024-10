Mercato : Le PSG s’attaque à la succession de Donnarumma

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Gianluigi Donnarumma a vécu un véritable calvaire lors du match de Ligue des champions face à Arsenal (2-0), le PSG serait en quête d'un nouveau gardien de but. A en croire la presse anglaise, un portier de Ligue 1 serait dans son viseur. Auteur d'une prestation majuscule face au Real Madrid, Lucas Chevalier serait l'élu.

A lui seul, Lucas Chevalier est parvenu à écœurer le Real Madrid de Kylian Mbappé. Sur sa ligne, le portier du LOSC a réalisé des arrêts de grande classe pour préserver la courte avance de son équipe (victoire 1-0). Une performance XXL qui fera date dans sa carrière et qui pourrait attirer le regard de certains cadors. Car à 22 ans, Chevalier a encore de belles années devant lui et des objectifs à cocher.

Le PSG a identifié le remplaçant de Donnarumma ?

Sa première sélection en équipe de France attendra puisque Didier Deschamps a décidé de renouveler sa confiance au trio habituel constitué de Mike Maignan, Alphonse Areola et Brice Samba. Mais ses chances de convocation pourraient bien augmenter s’il rejoignait un top club européen. Selon les informations de TBR Football, sa performance face au Real Madrid a mis la puce à l’oreille de plusieurs cadors à commencer par le PSG. Le timing interroge alors que Gianluigi Donnarumma a rendu l’une de ses pires copies en C1 mardi soir. Manchester City aurait aussi coché son nom.

« Il pourrait être LA solution »

Pour le journaliste Romain Beddouk, le PSG devrait tenter de le recruter sans hésiter. « Hier à Lille, celui qui a tout changé, c'est Lucas Chevalier. Il a fait un match fou, il a écœuré les attaquants, il a fait 3 parades impressionnantes dans les 10 dernières minutes dont un réflexe dingue. Bref il a permis au LOSC d’abord de préserver la victoire. La différence avec Donnarumma est frappante. Lucas Chevalier a été important et déterminant dans un grand match de Ligue des Champions alors que Lille n’était pas favori… quand Donnarumma donne littéralement le premier but à Arsenal. Je n’ai pas changé d’avis : malgré tous ses défauts il est difficile de trouver un gardien qui soit meilleur que Donnarumma et disponible pour venir à Paris. Lucas Chevalier pourrait être LA solution » a-t-il confié sur France-Bleu Paris.