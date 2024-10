Mercato - PSG : Voilà le futur attaquant de Luis Enrique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a longtemps envisagé de recruter Rayan Cherki durant le mercato estival, et l'avenir du jeune crack offensif de l'OL pourrait être relancé en janvier. En effet, Canal + annonce qu'une vente de Cherki n'est pas à exclure cet hiver, alors que Luis Enrique semble manquer d'options offensives du côté du PSG. Une belle opportunité en perspective ?

Et si le feuilleton Rayan Cherki repartait de plus belle lors du prochain mercato hivernal ? Longtemps courtisé par le PSG ainsi que de nombreuses écuries étrangères (Borussia Dortmund, Galatasaray, West Ham...) ces derniers mois, le jeune attaquant de 21 ans vient finalement de prolonger son contrat jusqu'en 2026 avec l'OL. Une manoeuvre qui a été effectuée dans le but d'empêcher que Cherki ne parte libre l'été prochain, sans rapporter le moindre centime à son club formateur. Mais un transfert au PSG semble toujours possible...

Cherki vendu cet hiver ?

Selon les informations dévoilées par Canal + jeudi soir lors du match d'Europa League contre les Glasgow Rangers (victoire 4-1), l'OL pourrait envisager une vente de Rayan Cherki en janvier en cas d'offre jugée satisfaisante par la direction. Jusqu'ici, le PSG aurait fait part de son intérêt pour l'international espoirs français sans pour autant formuler d'offre. Et alors que certains réclament l'arrivée de sang neuf dans le secteur offensif parisien cet hiver, l'option Cherki pourrait s'avérer adéquate pour Luis Enrique au PSG.

Le profil parfait pour le projet de Luis Enrique ?

Le coach espagnol du PSG, qui souhaite avant tout miser sur de jeunes talents au fort potentiel plutôt que sur des stars confirmées, pourrait donc avoir une belle ouverture avec Cherki. Un profil qui rentre exactement dans ses critères si l'on en croit les récentes révélations du journaliste Marc Mechenoua dans un chat organisé avec les lecteurs du Parisien : « Il y a des choses sur lesquelles Luis Enrique ne dit pas tout mais sur le mercato, il a fait passer quelques messages très clairs ces derniers mois. D'abord, il veut des joueurs qu'il sent impérativement motivés pour rejoindre le PSG. Ensuite, il ne souhaite pas que le club dépense des sommes folles sur le marché et préfère parler d'opportunité. Il faut donc que ces conditions soient réunies », a-t-il expliqué. Rayan Cherki pourrait donc être la piste idéale en attaque cet hiver pour le PSG.