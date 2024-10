Kylian Mbappé : Le Real Madrid s’est offert un problème ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, le Real Madrid s’est incliné face au LOSC (1-0) pour la deuxième journée de Ligue des Champions. Une défaite qui a inquiété la presse espagnole, s’alarmant pour le visage montré par la Casa Blanca. Et si tout cela était à cause de l’arrivée de Kylian Mbappé ? Cet été, l’ex-joueur du PSG a posé ses valises au Real Madrid et certains estiment qu’il est le point de départ des problèmes.

C’est donc le LOSC qui a infligé la première défaite de la saison au Real Madrid. Jusqu’à présent, la bande à Carlo Ancelotti n’avait pas connu la défaite, mais le fait est que sur le terrain, les performances des Merengue étaient loin d’être les plus convaincantes. Alors que tous les regards étaient logiquement tournés vers Kylian Mbappé, à côté de lui, les autres stars du Real Madrid, Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham, ont du mal, n’ayant plus le même apport que la saison dernière.

Les stars du Real Madrid impactées par Mbappé ?

Comment expliquer un tel changement au Real Madrid ? Pour certains, la raison est évidente : Kylian Mbappé. Le Français est le principal changement par rapport à la saison dernière quand la Casa Blanca avait tout gagné. L’ex-joueur du PSG arrivé, Carlo Ancelotti a dû revoir ses plans avec notamment un Jude Bellingham moins offensif. En parallèle, Vinicius Jr et Rodrygo n’ont également plus le même impact. Est-ce alors de la faute de Kylian Mbappé ?

« Le lien avec Rodrygo et Vini ne cesse de s’améliorer »

Du côté du Real Madrid, on ne voit toutefois pas Kylian Mbappé comme un problème. Antonio Rüdiger, défenseur merengue, a confié : « Kylian Mbappé ? On entend beaucoup de choses comme quoi il va perturber le vestiaire, etc. C’est quelqu’un qui a les pieds sur Terre, il est très mature, intelligent. Il fait déjà son job : il marque des buts, il est influent. Le lien avec Rodrygo et Vini ne cesse de s’améliorer, également avec Jude. Dans l’histoire, les grands joueurs ont toujours été ici, ils ont bien joué. Il va écrire sa propre histoire, il le fait ».

Alors, le Real Madrid s’est-il offert un problème avec Kylian Mbappé ?